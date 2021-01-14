СМИ раскрыли подробности о романтических отношениях Быстрицкой с ее помощницей

СМИ раскрыли подробности о романтических отношениях Быстрицкой с ее помощницей
Элина Быстрицкая. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда "Тихого Дона" мечтала закрепить однополый брачный союз со своим арт-директором

Журналист Андрей Караулов рассказал об отношениях покойной советской и российской киноактрисы Элины Быстрицкой к ее помощнице Ксении Рубцовой, к которой она якобы испытывала любовь. По словам ведущего, народная артистка СССР планировала когда-то даже покинуть родную страну, чтобы закрепить отношения с Ксенией на официальном уровне – звезда мечтала о браке с помощницей.

Быстрицкая познакомилась с Рубцовой еще в 2010 году. Ксения на протяжении нескольких лет была арт-директором знаменитости. Постоянное рабочее взаимодействие привело к тому, что отношения стали дружескими. А сестра покойной Быстрицкой утверждала, что Ксения смогла втереться в доверие к своему работодателю и похитила у нее миллионы рублей. В 2020 году, после смерти актрисы, она была осуждена на несколько лет.

"Она не скрывала своих отношений с Ксюшей. Там не просто история, там любовь. Она хотела, чтобы они уехали в страну, где регистрируют браки", – поведал Андрей Караулов в интервью Дмитрию Гордону.

В настоящее время Рубцова отбывает тюремное заключение в колонии. По словам Караулова, скандал возник после заявлений сестры покойной о том, что ее помощница похищала деньги с банковских счетов звезды и присваивала их себе. Караулов же сообщил, что в заявлении, отправленном в полицию, стояла подпись Элины Быстрицкой, однако суд установил, что она не подлинная. Тем не менее, даже после установления факта фальсификации Рубцову приговорили к сроку, передает РИА ФАН.

Не так давно на Новодевичьем кладбище состоялось открытие памятника Быстрицкой.

Егор МАЛКОВ

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Гость
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Ну неужели правда? Она была очень высокомерная. Когда задавали вопросы о личной жизни то не отвечала. Да, она красива, но красота холодная, как на портрете. Мне она неприятна, а после этой новости и вообще фууууу.
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