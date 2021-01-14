Однако актриса не стала унывать

12 января Алене Хмельницкой исполнилось 50 лет. Свой юбилей актриса встретила не в компании близких и друзей в одном из столичных ресторанов, а будучи "заточенной" в квартире. Дело в том, что кинозвезда подхватила коронавирус.

Болезнь испортила все планы Хмельницкой. Однако, несмотря на изоляцию, артистка осталась в восторге от домашнего небольшого праздника.

"Какой же прекрасный день рождения вы мне все устроили!!! Если б ко мне в гости еще не пожаловал бы коронавирус... было бы, наверное, слишком хорошо", – написала Алена в личном микроблоге.

В подтверждение этих слов актриса опубликовала атмосферную фотографию. На снимке Хмельницкая лежит в постели, окруженная шарами, цветами и многочисленными подарками. Артистка широко улыбается, демонстрируя поклонникам свою радость.

Экс-супруга Тиграна Кеосаяна поблагодарила фанатов за поздравления. Она выразила надежду на скорейшее выздоровление и отметила, что нужно лететь дальше.

Также Хмельницкая высказалась о своем состоянии. По словам актрисы, она чувствует себя хорошо. Единственной проблемой является появившаяся бессонница.

Ранее Алена Хмельницкая раскрыла причину развода с Тиграном Кеосаяном.