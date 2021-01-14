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Сегодня, 14 января, дочь Анастасии Заворотнюк, Анна, празднует свой 25-тый день рождения. По этому случаю девушка решила рассказать поклонникам о самых главных для нее ценностях в жизни.
Наполненный философскими рассуждениями текст наследница звезды сериала "Моя прекрасная няня" опубликовала на личной инстаграм-странице. Анна отметила, что для нее большое значение имеет то, по какому пути она идет и каким человеком становится.
Также, по словам девушки, многое зависит от людей, встречающихся на пути.
"Потому что хорошие люди и друзья – это подарок Бога", - объяснила Заворотнюк.
Не менее важными для Анны являются ее личные стремления и планы на будущее. Дочь актрисы заявила – она мечтает обрести гармонию с самой собой и с окружающим миром.
Пост девушка сопроводила фотографиями и видео, сделанными во время прогулки по заснеженному лесу. В честь своего дня рождения Анна зажгла бенгальские огни.
Подписчики Заворотнюк принялись поздравлять свою любимицу. Наследнице артистки пожелали исполнения самых заветных желаний и всех благ. Также пользователи Сети не забыли упомянуть онкобольную звезду "Моей прекрасной няни", послав ей слова поддержки.
Ранее Анна Заворотнюк вышла из себя из-за просьб поклонников матери показать страдающую от недуга звезду.
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