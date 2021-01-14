"Горячая штучка": звезда "Орла и решки" похвасталась дорогим нижним бельем

"Горячая штучка": звезда "Орла и решки" похвасталась дорогим нижним бельем
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Поклонники телеведущей по достоинству оценили пикантные фото

Экс-ведущая трэвел-шоу "Орел и решка" Леся Никитюк показала поклонникам бюстгальтер от известного бренда Agent Provocateur. По некоторым данным, стоимость одного предмета нижнего белья достигает 17 тысяч рублей.

Никитюк опубликовала несколько фотографий, на которых она предстала в смелом образе. Леся надела полупрозрачный лиф с глубоким декольте, украшенный цветочной вышивкой. Особую изюминку белью придали эластичные ленты, перекрещивающиеся на груди.

Также телезвезда показала яркий макияж с акцентом на глаза. Образ завершили небрежно собранные в пучок волосы и жемчужная подвеска с кулоном.

"Я так всегда с утра выгляжу. А вы?" – в шутку написала Никитюк.

Пользователи Сети пришли в восторг, глядя на эти снимки.

"Вау, красота", "Шикарна", "Ой, ну просто красотка, расцвела за последние пару лет", "Секси-леди", "Горячая штучка", – отметили поклонники телеведущей.

Некоторые подписчики посоветовали звезде поскорее искать своего избранника. По некоторым данным, сердце 33-летней Леси до сих пор свободно.

Ранее появилась информация о том, что Леся Никитюк напугала народ лысой головой.

Анастасия ГОРЮНОВА

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