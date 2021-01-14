Певица поинтересовалась у поклонников, нравится ли им новый образ

Ани Лорак часто радует поклонников яркими фотографиями. Все они собирают большое количество лайков и восторженных комментариев. В этот раз певица решила удивить своих фанатов, показав снимок, на котором она предстала в новом имидже.

Фотография появилась в разделе "сторис". На ней артистка позирует в черном костюме спортивного стиля, предположительно находясь в гримерке. Однако все внимание привлекает не столько наряд исполнительницы хита "Ты еще любишь", сколько цвет ее волос.

Известная шатенка неожиданно изменилась. Лорак поинтересовалась у фанатов, нравится ли им подобная перемена во внешности певицы.

В Телеграм-канале "НеМалахов" новая фотография артистки появилась с подписью "Ани Лорак внезапно поседела". Но любителям темного цвета волос Ани переживать не стоит – приглядевшись, можно заметить парик на ее голове.

Напомним, на данный момент Ани Лорак состоит в отношениях с Егором Глебом – саунд-продюсером лейбла Black Star Inc. Певица растит дочь Софию. Девочка появилась в браке звездной матери и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.

Ранее стало известно, что экс-супруг Лорак приехал к дочери на новогодние праздники. Бизнесмен и наследница весело провели время вдвоем.