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Ани Лорак часто радует поклонников яркими фотографиями. Все они собирают большое количество лайков и восторженных комментариев. В этот раз певица решила удивить своих фанатов, показав снимок, на котором она предстала в новом имидже.
Фотография появилась в разделе "сторис". На ней артистка позирует в черном костюме спортивного стиля, предположительно находясь в гримерке. Однако все внимание привлекает не столько наряд исполнительницы хита "Ты еще любишь", сколько цвет ее волос.
Известная шатенка неожиданно изменилась. Лорак поинтересовалась у фанатов, нравится ли им подобная перемена во внешности певицы.
В Телеграм-канале "НеМалахов" новая фотография артистки появилась с подписью "Ани Лорак внезапно поседела". Но любителям темного цвета волос Ани переживать не стоит – приглядевшись, можно заметить парик на ее голове.
Напомним, на данный момент Ани Лорак состоит в отношениях с Егором Глебом – саунд-продюсером лейбла Black Star Inc. Певица растит дочь Софию. Девочка появилась в браке звездной матери и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу.
Ранее стало известно, что экс-супруг Лорак приехал к дочери на новогодние праздники. Бизнесмен и наследница весело провели время вдвоем.
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