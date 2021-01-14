По словам актера, в какой-то момент он стал не нужен супруге

Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в юмористическом сериале "Универ", стал новым героем Ютуб-шоу "Алена, блин!". Актер откровенно рассказал о том, почему их брак с Ириной Маирко распался.

Гогунский и Маирко состояли в отношениях около 10 лет. В 2010 году, когда возлюбленные еще не были в браке, у артиста и модели родилась дочь Милана. Спустя некоторое время пара распалась, и в 2013 году актер женился на некой девушке по имени Анна.

Позже Виталий вновь сошелся с Ириной. В 2017 году они решили официально зарегистрировать отношения. Однако супружеское счастье продлилось недолго – через два года Гогунский и Маирко развелись.

Находясь в браке, звезда "Универа" и его супруга запустили совместный проект. Пара поставила перед собой цель – сделать из дочери Миланы звезду. Родители создали личный канал наследницы на "Ютуб". Видео с песнями девочки стали набирать миллионы просмотров.

Несмотря на успешное достижение общей цели, супруги начали постепенно отдаляться друг от друга. По мнению Гогунского, именно проект стал неким "яблоком раздора".

"Я вдруг стал резко не нужен", – признался актер.

В конечном итоге актер и модель развелись. По мнению Виталия, сейчас бывшая жена настолько одержима целью продвинуть дочь, что сделала из наследницы инструмент для зарабатывания денег.

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