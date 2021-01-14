Состояние Грачевского резко ухудшилось

Состояние Грачевского резко ухудшилось
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Легенду телевидения опять ввели в кому

Знаменитый создатель "Ералаша" Борис Грачевский борется с коронавирусом. По данным СМИ, сейчас ему стало намного хуже. Медики были вынуждены вновь ввести знаменитость в состояние медикаментозный комы.

Грачевский находится в реанимационной палате. Звезду телевидения подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) – это следующая стадия после ИВЛ, отмечает телеграм-канал Baza.

По оценкам медицинских экспертов, состояние отца "Ералаша" тяжелое. Пока утешительных прогнозов они дать не могут.

Отметим, на днях сообщалось, что 71-летний режиссер пошел на поправку. Знаменитость вывели из комы. Однако сейчас, как удалось узнать журналистам, его снова погрузили в медикаментозный сон.

 Напомним, ранее Грачевского госпитализировали в одну из столичных больниц с 75-процентной пневмонией. 

Ольга ФЕДОРОВА

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