Легенду телевидения опять ввели в кому

Знаменитый создатель "Ералаша" Борис Грачевский борется с коронавирусом. По данным СМИ, сейчас ему стало намного хуже. Медики были вынуждены вновь ввести знаменитость в состояние медикаментозный комы.



Грачевский находится в реанимационной палате. Звезду телевидения подключили к аппарату ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации) – это следующая стадия после ИВЛ, отмечает телеграм-канал Baza.

По оценкам медицинских экспертов, состояние отца "Ералаша" тяжелое. Пока утешительных прогнозов они дать не могут.

Отметим, на днях сообщалось, что 71-летний режиссер пошел на поправку. Знаменитость вывели из комы. Однако сейчас, как удалось узнать журналистам, его снова погрузили в медикаментозный сон.

Напомним, ранее Грачевского госпитализировали в одну из столичных больниц с 75-процентной пневмонией.

