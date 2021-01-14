Заслуженный тренер уверена, что Евгением руководят корыстные мотивы

Накануне общественность всколыхнула скандальная новость: хореограф Алексей Железняков вызвал Евгения Плющенко на бой "без правил", а тот согласился. Впрочем, по мнению Татьяны Тарасовой, принятый фигуристом вызов – не более чем пиар.



Комментируя резонансное событие, заслуженный советский тренер предположила, что Алексей бросил перчатку Евгению, потому что последний позволил себе оскорбить хореографа. Железняков решил отстоять свою честь и вызвал Плющенко на дуэль. А вот согласился двукратный олимпийский чемпион, преследуя выгоду.

По мнению Тарасовой, муж Яны Рудковской всеми силами старается повысить свою популярность. Поэтому в беседе с журналистом "Sport24" и заявил, что готов биться с недругом. Впрочем, в том же разговоре он подчеркнул, что его статус невозможно даже сравнивать с каким-то там Железняковым.

В комментарии изданию "Чемпионат" Тарасова добавила, что с большим удовольствием обсуждала бы достижения Плющенко как тренера, а не подобные скандальные выходки.

Напомним, хореограф тренера по катанию на льду Этери Тутберидзе сделал свой вызов в весьма грубой форме. Железняков не стал подбирать выражения.