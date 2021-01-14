Тарасова прокомментировала ссору Плющенко и хореографа Тутберидзе

Тарасова прокомментировала ссору Плющенко и хореографа Тутберидзе
Татьяна Тарасова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Заслуженный тренер уверена, что Евгением руководят корыстные мотивы

Накануне общественность всколыхнула скандальная новость: хореограф Алексей Железняков вызвал Евгения Плющенко на бой "без правил", а тот согласился. Впрочем, по мнению Татьяны Тарасовой, принятый фигуристом вызов – не более чем пиар.

Комментируя резонансное событие, заслуженный советский тренер предположила, что Алексей бросил перчатку Евгению, потому что последний позволил себе оскорбить хореографа. Железняков решил отстоять свою честь и вызвал Плющенко на дуэль. А вот согласился двукратный олимпийский чемпион, преследуя выгоду.

По мнению Тарасовой, муж Яны Рудковской всеми силами старается повысить свою популярность. Поэтому в беседе с журналистом "Sport24" и заявил, что готов биться с недругом. Впрочем, в том же разговоре он подчеркнул, что его статус невозможно даже сравнивать с каким-то там Железняковым.

В комментарии изданию "Чемпионат" Тарасова добавила, что с большим удовольствием обсуждала бы достижения Плющенко как тренера, а не подобные скандальные выходки.

Напомним, хореограф тренера по катанию на льду Этери Тутберидзе сделал свой вызов в весьма грубой форме. Железняков не стал подбирать выражения. 

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Польша раскрыла маневры Германии в пользу "Северного потока-2"

Берлин обвинили действиях против европейских партнеров

Ситуация непредсказуемая: Путин о "британском" штамме коронавируса

Глава государства призвал сохранять коечный фонд

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей