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Накануне общественность всколыхнула скандальная новость:
хореограф Алексей Железняков вызвал Евгения Плющенко на бой "без правил", а тот
согласился. Впрочем, по мнению Татьяны Тарасовой, принятый фигуристом вызов –
не более чем пиар.
Комментируя резонансное событие, заслуженный советский тренер предположила, что Алексей бросил перчатку Евгению, потому что последний позволил себе оскорбить хореографа. Железняков решил отстоять свою честь и вызвал Плющенко на дуэль. А вот согласился двукратный олимпийский чемпион, преследуя выгоду.
По мнению Тарасовой, муж Яны Рудковской всеми силами старается повысить свою популярность. Поэтому в беседе с журналистом "Sport24" и заявил, что готов биться с недругом. Впрочем, в том же разговоре он подчеркнул, что его статус невозможно даже сравнивать с каким-то там Железняковым.
В комментарии изданию "Чемпионат" Тарасова добавила, что с большим удовольствием обсуждала бы достижения Плющенко как тренера, а не подобные скандальные выходки.
Напомним, хореограф тренера по катанию на льду Этери Тутберидзе сделал свой вызов в весьма грубой форме. Железняков не стал подбирать выражения.
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