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Разборки с наследством легендарного советского артиста
Алексея Баталова оказались в центре внимания всей страны. Многие сочувствуют
вдове звезды Гитане Леонтенко и его дочери Марии. Однако есть и те, кто видит
нашумевшую историю совсем в другом свете.
Так, подруга обвиненных в мошенничестве Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина рассказала нюансы скандала, которые никто не обсуждает. По словам Елены Скороходовой, вся история высосана из пальца, а родственницы Баталова просто захотели внимания общественности.
Скороходова заявила, что "мошенники" на самом деле заботились о семье советской звезды и очень их любили. Артистка убеждена, что обвиненных оправдают, так как в этой истории нет криминала. Все заключенные договора ренты были оформлены в соответствии с российским законодательством. Так что Дрожжиной с Цивиным бояться нечего. А вот сама Леонтенко может предстать перед судом.
"Думаю, что уголовное дело развалится. Или сама Гитана Аркадьевна будет отвечать за ложный донос", – заявила драматург в беседе с "Комсомольской правдой".
Напомним, наканунеДрожжина потребовала у суда разобраться с дочерью Баталова. Цель обвиненной по уголовному делу – разорвать контракты на пожизненную ренту.
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