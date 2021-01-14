Ответит за донос: подруга Дрожжиной озвучила альтернативную версию скандала с Баталовыми

Ответит за донос: подруга Дрожжиной озвучила альтернативную версию скандала с Баталовыми
Алексей Баталов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Драматург уверена, что семья артиста пиарится на резонансной истории

Разборки с наследством легендарного советского артиста Алексея Баталова оказались в центре внимания всей страны. Многие сочувствуют вдове звезды Гитане Леонтенко и его дочери Марии. Однако есть и те, кто видит нашумевшую историю совсем в другом свете.

Так, подруга обвиненных в мошенничестве Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина рассказала нюансы скандала, которые никто не обсуждает. По словам Елены Скороходовой, вся история высосана из пальца, а родственницы Баталова просто захотели внимания общественности.

Скороходова заявила, что "мошенники" на самом деле заботились о семье советской звезды и очень их любили. Артистка убеждена, что обвиненных оправдают, так как в этой истории нет криминала. Все заключенные договора ренты были оформлены в соответствии с российским законодательством. Так что Дрожжиной с Цивиным бояться нечего. А вот сама Леонтенко может предстать перед судом.

"Думаю, что уголовное дело развалится. Или сама Гитана Аркадьевна будет отвечать за ложный донос", – заявила драматург в беседе с "Комсомольской правдой".

Напомним, наканунеДрожжина потребовала у суда разобраться с дочерью Баталова. Цель обвиненной по уголовному делу – разорвать контракты на пожизненную ренту.

Ольга ФЕДОРОВА

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