В могилу к Алибасову захотели положить колдунов

В могилу к Алибасову захотели положить колдунов
Бари Алибасов. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пиар-директор Алибасова нашел виновных в расправе над продюсером

Бари Алибасову начали поступать угрозы – шоу-мена грозятся положить в одну могилу с колдунами, если звезда снова им пожалуется. Об этом сообщил помощник артиста Вадим Горожанкин. 

По его словам, угрозы могут поступать от бывшего солиста группы "На-На" Валерия Юрина. В доказательство он привел аудио-запись разговора с мужчиной, чей голос напомнил ему голос певца. На аудио мужчина сыпет угрозы и оскорбления в адрес Алибасова. 

"Еще раз колдунам пожалуетесь, или движение будет по колдунам – ляжете вместе с колдунами в одну братскую могилу. У нас вся информация, мы будем ***** до последней капли крови. Вадим, теперь я за вами буду гоняться. Вы влезли не в ту нору", – приводит расшифровку записи "Пятый канал". 

Горжанкин полагает, что также к этому могут быть причастны бывший пиар-директор группы Андрей Назаров и адвокат экс-супруги Алибасова Лидии Федосеевой-Шукшиной. По его словам, они могли нанести серьезные травмы продюсеру некоторое время назад. 

Алибасов-младший настаивает, что именно Юрин и Назаров спаивали его отца, из-за чего у того появились серьезные проблемы с головой, передает РЕН ТВ.

Напомним, накануне Нового года Бари Алибасова экстренно госпитализировали с многочисленными травмами. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Все невостребованное и неопознанное положить надо до кучи, земле ведь все едино и аппатиты и навоз :-)
Гость
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Пьяница и алкаш , старый маразматик
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