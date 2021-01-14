Артист не ожидал такого предательства после проведенных многих лет вместе

Домработница Люся, которая когда-то трудилась у четы Филиппа Киркорова и Аллы Пугачевой, сама стала знаменитостью. Говорливая работница как-то порадовала журналистов, жаждавших выяснить детали жизни поп-короля. Теперь же пожилая дама лишилась работы и обещала больше не болтать о Киркорове.



Людмила Дородных досталась певцу по наследству после разрыва с Примадонной. У женщины были очень теплые отношения с работодателем – Филипп ласково называл ее Люся, а она и вовсе считала звезду эстрады за сына. Однако возраст (Люсе уже 80 лет) вынудил Киркорова отправить работницу на пенсию. А ее походы по таким телешоу, как "Звезды сошлись", позже охладили доброе отношение артиста.

По слухам, Филипп был взбешен откровениями Людмилы. По итогу ей передали, что лучше бы она попридержала язык за зубами. Пожилая женщина все поняла и в беседе с журналистами издания "Собеседник" заявила, что больше ни слова не скажет о бывшем работодателе.

Недавно Киркорову досталось и от друга. Оказалось, что Николай Басков бросил поп-короля в новогоднюю ночь.