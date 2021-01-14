Покойный Джигарханян послал Цымбалюк-Романовской дурной знак с того света

Покойный Джигарханян послал Цымбалюк-Романовской дурной знак с того света
Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: facebook.com/vitalina.romanovskaya
Артист не может найти пойкой после кончины

В том, что Армен Джигарханян является во снах к его экс-супруге Виталине Цымбалюк-Романовской нет ничего хорошего. Напротив, это очень дурной знак, объяснил экстрасенс. 

Ранее Виталина рассказала, что после кончины бывший супруг постоянно наведывается к ней во снах. Она утверждает, что они много беседуют, обсуждают какие-то вопросы, а иногда он зовет ее к себе. Часто после таких ночных откровений она просыпается в слезах. 

После таких заявлений народ высмеял Цымбалюк-Романовскую, отметив, что, вероятно, призрак артиста вынужден появляться в квартиры бывшей супруги, поскольку именно он приходит к себе домой – Армен Борисович приобрел недвижимость на свои деньги. Встречи с бывшим супругом, по их мнению, Виталине ничем хорошим не обернутся. Это подтвердил и экстрасенс, специализирующийся на работе с духами умерших, пишет "Дни.ру". 

По словам парапсихолога, душе покойного что-не дает быть спокойным на том свете, какая-то проблема не отпускает. То, что в этих видениях он зовет Цымбалюк-Романовскую к себе – очень плохой знак, поскольку в итоге он в действительности может забрать бывшую супругу к себе. 

Для того, чтобы решить эту проблему он посоветовал женщине сходить в церковь, заказать молебен, освятить квартиру и посетить могилу Джигарханяна. К слову, на похоронах Армена Борисовича его бывшей супруги не было – Цымбалюк-Романовская испугалась расправы над дней родственников артиста. 

Роман ИГНАТОВ

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