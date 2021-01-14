Медики констатировали остановку сердца у Дрожжиной

Медики констатировали остановку сердца у Дрожжиной
Наталья Дрожжина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Стало известно, где собираются провести похороны

Скандал вокруг наследства Баталова серьезно подорвал здоровье Натальи Дрожжиной – об этом артистка сама не раз признавалась в интервью. Из-за громких разбирательств некоторое время назад не стало помощницы семейной пары – женщина не смогла пережить произошедшего. Тяжелая утрата серьезно сказалась и на Наталье Георгиевне.

В программе "Прямой эфир" она призналась, что после заключения под стражу она два раза пережила остановку сердца – это подтвердила приезжавшая к ней скорая. Сама 72-летняя женщина уверяет, что смерти не боится – всю церемонию она спланировала давно. 

"Не хочу никого видеть на своем прощании. Я хочу, чтобы меня поставили на ночь в церкви на Кунцевском кладбище. Тело в 17 часов завозится, а утром хоронят", – рассказала она. 

Напомним, Наталью Дрожжину и ее супруга Михаила Цивина обвиняют в мошенничестве с имуществом Алексея Баталова. Вдова артиста Гитана Леонтенко утверждает, что пара обманом присвоила себе несколько столичных квартир артиста. 

В свою очередь супруги подали ответный иск на имя дочери звезды фильма "Москва слезам не верит" Марию. 

Роман ИГНАТОВ

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