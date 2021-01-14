Звездный дедушка поддерживает ребенка

Прошлогодняя трагедия в семье Владимира Конкина поразила общественность. Загадочный случай унес жизнь дочери советской звезды Софии. Внучка знаменитости осталась без мамы и теперь учится жить в новой реальности.



О том, как складывается судьба 10-летней Алисы, рассказал старший сын звезды культовой киноленты "Как закалялась сталь" Святослав. Сейчас девочка живет в Санкт-Петербурге у его троюродной сестры. В дальнейшем сын Конкина планирует удочерить Алису. Он занимается бизнесом и постоянно проживает в Лондоне.

Из-за бюрократических проволочек по оформлению опекунства вопрос с переездом подростка к дяде несколько затянулся. Так как будущие опекуны Алисы живут за границей, на оформление документов потребуется больше полугода.

В интервью с журналистами издания "Собеседник" Святослав также отметил, что звездный дед не забывает об Алисе и помогает ей финансово.

К слову, Святослав также высказался о скандале в семействе. Мужчину расстраивает тот факт, что многие личные проблемы стали достоянием общественности.