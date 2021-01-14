Знаменитость считает, что лучше вовсе отказаться от участия в соревнованиях

Популярный поэт-песенник Илья Резник поделился своим мнением по поводу идеи поменять российский гимн на советскую военную композицию "Катюша" во время выступления спортсменов на Олимпиаде.



Мэтр убежден: такое решение уронит достоинство нашей страны. Резник напомнил о важном значении сакральных символов. Например, в военный период потеря знамени приводила к немедленному расформированию части.

Также и на современных состязаниях – потеря возможности петь гимн своей Отчизны должна стать неприемлемым условием для спортсменов. В таком случае им следует отказываться от участия в Олимпиаде.

А суррогаты по типу замены гимна другими российскими композициями (даже самыми выдающимися) недопустимы, подчеркнул поэт.

"Если мы будем заменять свой гимн и флаг… это такой трусливый какой-то момент", – отрезал в беседе с журналистами "Пятого канала" песенник.

Если бы в такой ситуации спортсмены из России отказались от состязаний, то снискали бы славу и уважение представителей других государств, подытожил Резник.