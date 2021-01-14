Умер Борис Грачевский

Несколько недель его лечили от коронавируса

После продолжительной борьбы с болезнью Борис Грачевский скончался. Об этом сообщила его жена.

Создатель "Ералаша" умер на 72 году жизни, пишет телеграм-канал издания Super.

В конце декабря Грачевскому поставили диагноз COVID-19. Сперва режиссер лечился на дому, поскольку болезнь протекала легко. Борис Юрьевич старался сохранять оптимистичный настрой на выздоровление.

Спустя неделю после заболевания он сообщил, что его госпитализировали. Он подчеркнул, что врачи положили его под капельницу.

Позже из-за ухудшения состояния Грачевского ввели в медикаментозную кому. Сколько он находился в таком состоянии неизвестно – жена сообщила о том, что режиссера вывели из комы немного позже.

Сегодня же появилась информация, что Грачевскому резко стало плохо. Врачи приняли решение снова ввести его в состояние комы, однако спасти знаменитость не смогли.

Борис Грачевский был бессменным режиссером киножурнала "Ералаш" с 1974 года. Также он был его сценаристом и сыграл в нескольких сценках. Мужчина был трижды женат. Последняя супруга Екатерина Белоцерковская была младше его на 35 лет.