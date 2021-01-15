Кинорежиссер не опускал руки и надеялся на скорейшее выздоровление

Накануне общественность сразила страшная новость – скончался Борис Грачевский. О трагедии высказался Станислав Садальский. На своей странице в "Фейсбук" актер рассказал о последних днях жизни создателя "Ералаша".

По словам Садальского, он не терял надежды на то, что Грачевский выкарабкается и вернется к нормальной жизни.

"Даже в последние дни в больнице он был веселым и шутил", – написал Станислав.

Журналист пожелал сил супруге покойного Екатерине Белоцерковской. Также актер отметил, что судьба оказалась крайне жестокой к семье Грачевского – в апреле 2020 года у супругов родился общий сын Филипп, и Борис Юрьевич не успел в полной мере насладиться времяпровождением с наследником.

Сообщается, что за день до смерти звездного мужа Екатерина приехала в больницу, чтобы навестить его. Однако Белоцерковскую не пустили в реанимацию. Женщине пришлось довольствоваться тем, что ей разрешили посмотреть на супруга через стекло, пишет "СтарХит".

Друг кинорежиссера, Владимир Долинский, отметил, что Екатерина до последнего была рядом с Борисом Юрьевичем. Артист рассказал – когда состояние Грачевского улучшилось перед повторным введением в кому, создатель "Ералаша" попросил супругу принести ему компот, передает РИА "ФАН".

Напомним, в конце декабря Борис Грачевский заразился коронавирусом. Сначала болезнь протекала в легкой форме, позволяя знаменитости лечиться дома. Однако позже состояние кинорежиссера ухудшилось. Его положили в больницу, где спустя некоторое время ввели в медикаментозную кому.

После выхода из комы состояние Грачевского начало улучшаться. Все надеялись, что сценарист победит вирус. 14 января ему резко стало плохо. Медики приняли решение снова ввести Бориса Юрьевича в кому, однако спасти его не удалось. Кинорежиссер скончался в возрасте 71 года.