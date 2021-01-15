Актрисе приходилось крайне непросто

Агата Муцениеце откровенно рассказала, как она себя чувствовала, будучи в отношениях с Павлом Прилучным. По словам актрисы, ее самооценка упала до минимума, так как казалось, что муж во всем превосходит ее.

В интервью для журнала Cosmopolitan Агата призналась – нахождение рядом с красивым и талантливым Павлом убило в ней уверенность в собственной значимости. Муцениеце начала заниматься самокопанием, виня себя во всех семейных проблемах.

Актриса начала думать, что она недостаточно хороша для Прилучного, пишет "Комсомольская Правда".

"Когда мы познакомились, я была уверенной в себе девушкой, а в браке превратилась в подавленную и неуверенную в себе женщину", – отметила звезда "Закрытой школы".

Агата сообщила, что после развода с Павлом она не стала запрещать ему видеться с детьми. Напомним, у звезд имеется двое общих наследников – сын Тимофей и дочь Мия. Артистка подчеркнула – Прилучный много времени проводит с ребятами.

"Он всегда был хорошим отцом, а сейчас стал еще лучше", – отметила актриса.

Ранее появилась информация о том, что Муцениеце рассказала об агрессивном поведении Прилучного по отношению к ней.