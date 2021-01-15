Роскошная недвижимость за миллионы: как родственники поделят наследство Грачевского

Роскошная недвижимость за миллионы: как родственники поделят наследство Грачевского
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
У создателя "Ералаша" осталось много претендентов на его имущество

Накануне произошла страшная трагедия – не стало Бориса Грачевского. В Сети сразу же стали гадать, как родственники поделят наследство отца "Ералаша", который был трижды женат.

Как сообщают журналисты, у Грачевского была земля (17 соток) и дом площадью 300 кв.м. в закрытом поселке, который расположился около престижного Новорижского шоссе. В роскошном доме есть множество комнат для самых разных целей – гостиная, гостевая, детская, комната отдыха с камином и другие помещения. Участок вокруг дома тоже благоустроен. Подобные дома в Новой Риге стоит минимум 50 миллионов рублей. 

Этот дом стал вторым в жизни Грачевского. Предыдущий отошел его первой жене Галине. На улице Гиляровского артист купил трехкомнатную квартиру, в которой сделал хороший ремонт. В ней убрали стену между кухней и гостиной и поставили колонны. Стоимость жилья оценивается примерно в 17 миллионов рублей. 

Зарабатывал Грачевский и на авторский правах на "Ералаш". За показ серий программы продюсер неплохо получал. 

Как отмечает издание "Дни.ру", наследство будут делить его третья супруга, вдова Екатерина Белоцерковская и их общий сын Филипп, родившийся весной 2020 года. Также претендентами могут быть взрослый сын Максим и дочь Елена от первого брака, а также 9-летняя Василиса, дочь Грачевского от второго брака. По мнению юристов, половина наследства получит вдова, вторую часть разделять между собой оставшиеся наследники. 

В последние дни жизни Грачевский не терял присутствие духа. 

Полина ИВАНОВА

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