Актер перешел дорогу неким личностям

Никита Джигурда утверждает, что Михаил Ефремов не причастен к ДТП со смертельным исходом, которое произошло летом прошлого года. По словам эпатажного артиста, звезду "Московской саги" подставили из-за ситуации в "Современнике".

Джигурда заявил – некие люди были против бунта в театре, готовящегося Ефремовым и его единомышленниками. Эти личности решили подстроить аварию с участием Михаила Олеговича, чтобы упечь его за решетку, пишет "Собеседник".

Однако, добившись своих корыстных целей, от актера не отстали.

"Я точно знаю, что Михаила Ефремова и его жену Софью Кругликову шантажируют, заставляя совершать нелогичные действия", – высказался Джигурда.

Он отметил – странности в поведении Ефремова заключаются в отказе от сотрудничества с такими адвокатами, как Эльман Пашаев и Андрей Алешкин. Второго защитника для Михаила Олеговича нанял сам Никита. По мнению скандального артиста, эти двое смогли сдвинуться с мертвой точки, приблизив своего подопечного к освобождению.

"Увы, такое бывает часто, когда, находясь в СИЗО или колонии, человек совершает нелогичные действия, подчиняясь шакалью", – заявил Джигурда.

Что касается нынешних адвокатов Ефремова, Петра Хархорина и Романа Филиппова, то они преследуют отнюдь не ту цель, которая важна для актера. Никита утверждает – защитники пытаются добиться того, чтобы артист как можно дольше сидел за решеткой.

Причина подобных действий кроется в желании неизвестных Джигурде завладеть деньгами Михаила Олеговича. По некоторым данным, речь идет о миллионах долларов.

Ранее стало известно о попытке побега Ефремова в Латвию.