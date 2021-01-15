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Как стало известно журналистам, Сергей Чирков, известный по роли Дмитрия Орлова в кинокартине "На игре", напал на свою супругу Анастасию, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения. Актер пытался ударить жену ножом, но промахнулся и вонзил лезвие себе в бедро.
Охваченная ужасом Анастасия поспешила вызвать полицию, передает "Пятый канал".
Приехавшие на место сотрудники МВД подтвердили факт нападения. Они допросили Чиркова в попытке восстановить детали произошедшего инцидента.
Сергей, как пишут журналисты, признался, что перебрал с алкоголем, после чего случайно порезал себя ножом. Актер якобы заявил – он не имеет никаких претензий к супруге.
Чирков попросил сотрудников правоохранительных органов прекратить проверку по этому делу. По всей видимости, артист не помнил, что он чуть не убил собственную жену. Тем не менее официального и публичного заявления актер пока не делал.
В 2009 Сергей Чирков окончил ГИТИС. В 2002 году актер получил свою первую роль – его пригласили принять участие в съемках фильма "Черный мяч".
Артист снялся в таких фильмах и сериалах, как "На игре", "Геймеры", "Счастливый билет", "Остров ненужных людей", "Новогодний переполох" и других.
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