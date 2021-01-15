"Хотел поиграть": Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным

"Хотел поиграть": Цымбалюк-Романовская раскрыла правду о романе с Шаляпиным
Виталина Цымбалюк-Романовская и Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пианистка заявила, что артист стал ее спасением в тяжелые времена

Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на слухи о романе с Прохором Шаляпиным. По словам пианистки, ее и артиста связывали исключительно дружеские отношения.

Цымбалюк-Романовская отметила – она встретила Шаляпина в тот момент, когда переживала крайне сложные времена. Прохор поддержал Виталину после того, как окружение Джигарханяна обвинило ее в мошенничестве.

"Мы дружили, у нас были хорошие отношения", – заявила пианистка.

Данная история подарила Виталине яркие воспоминания и красивые совместные фотографии с финалистом проекта "Фабрика звезд – 6".

Бывшая супруга Джигарханяна объяснила, почему они с Шаляпиным перестали общаться. Все дело в том, что оба попросту потеряли интерес друг к другу, передает "Телепрограмма".

Пианистка предположила, что певец, возможно, не хотел ставить точку в отношениях, но так сложились обстоятельства.

"Может быть, Прохор хотел немного поиграть и продолжить, но повода просто не было", – высказалась она.

Напомним, слухи о романе Цымбалюк-Романовской и Шаляпина активно распространялись в период с 2018 по 2019 год. Примечательно, что пианистка и артист даже записали совместную песню. Композиция вышла под названием "Я больше не буду".

Ранее стало известно о мистической связи пианистки со звездой кинокартины "Собака на сене". 

Анастасия ГОРЮНОВА

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