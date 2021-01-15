Звезды не стало на 94-м году жизни

Скончался Питер Марк Ричман. Причиной смерти звезды сериала "Санта-Барбара" стал возраст. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя Харлана Болла.

Уточняется, что артист ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Ричман прославился благодаря роли в фильме "Черная орхидея", а также участию в сериалах "Санта-Барбара", "Беверли-Хиллз 90210", "Звездный путь" и других, уточняет RT. Актер также выступал на Бродвее и писал пьесы.