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Скончался Питер Марк Ричман. Причиной смерти звезды сериала "Санта-Барбара" стал возраст. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на представителя Харлана Болла.
Уточняется, что артист ушел из жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.
Ричман прославился благодаря роли в фильме "Черная орхидея", а также участию в сериалах "Санта-Барбара", "Беверли-Хиллз 90210", "Звездный путь" и других, уточняет RT. Актер также выступал на Бродвее и писал пьесы.
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