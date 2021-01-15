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Божена Рынска прокомментировала новость о смерти Бориса Грачевского. Журналистка резко высказалась о сущности создателя "Ералаша".
В личном телеграм-канале Рынска сравнила Грачевского с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, получившим скандальную известность из-за домогательств до сотрудничавших с ним актрис.
"Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался", – шокировала заявлением журналистка.
Божена отметила – "жертвами" Бориса Юрьевича стали сотни представительниц женского пола. Светская обозревательница до сих пор не может понять, почему девушки не стали писать заявлений на кинорежиссера.
"Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки", – прошлась по Грачевскому журналистка.
После появления публикации в "Телеграм" слова Божены растащили различные СМИ. Так, "Телепрограмма" отметила тот факт, что единственным положительным моментом, связанным с Грачевским, Рынска назвала его проект "Ералаш".
Борис Грачевский ушел из жизни 14 января. Кинорежиссеру был 71 год. В конце прошлого года сценарист заразился коронавирусом, напоминает МИР24. Многие звезды шокированы уходом Грачевского, о котором тепло отзываются.
Ранее стало известно о том, как родственники поделят наследство, оставшееся после смерти Бориса Юрьевича.
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