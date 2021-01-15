Постоянно распускал руки: российская журналистка прошлась по покойному Грачевскому

Постоянно распускал руки: российская журналистка прошлась по покойному Грачевскому
Божена Рынска. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Светская обозревательница отметила, что сценарист приставал к молодым девушкам

Божена Рынска прокомментировала новость о смерти Бориса Грачевского. Журналистка резко высказалась о сущности создателя "Ералаша".

В личном телеграм-канале Рынска сравнила Грачевского с американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, получившим скандальную известность из-за домогательств до сотрудничавших с ним актрис.

"Лез ко всем молодым девушкам. Лапал, мацал, домогался", – шокировала заявлением журналистка.

Божена отметила – "жертвами" Бориса Юрьевича стали сотни представительниц женского пола. Светская обозревательница до сих пор не может понять, почему девушки не стали писать заявлений на кинорежиссера.

"Типичный похотливый старый еврей при деньгах и возможностях, постоянно распускавший руки", – прошлась по Грачевскому журналистка.

Скриншот t.me/trueBozhena

После появления публикации в "Телеграм" слова Божены растащили различные СМИ. Так, "Телепрограмма" отметила тот факт, что единственным положительным моментом, связанным с Грачевским, Рынска назвала его проект "Ералаш".

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января. Кинорежиссеру был 71 год. В конце прошлого года сценарист заразился коронавирусом, напоминает МИР24. Многие звезды шокированы уходом Грачевского, о котором тепло отзываются. 

Ранее стало известно о том, как родственники поделят наследство, оставшееся после смерти Бориса Юрьевича. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Класссическая ТП с огромным ЧСВ.
Сомневающийся
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Курица нетоптанная. Завидует. К самой-то с такой рожей и умом, в голодный год, за мешок картошки никто приставать не будет.
Гость
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Эта... особь с низкой социальной ответственностью и тут решила рот открыть? Давно не пиарилась и тут решила - ЕСТЬ ПОВОД!
Гость
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ты тварь лучше молчи... вагизану в дырку и вперёд.
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