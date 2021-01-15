"Неотразима": звезда "Сватов" показала подтянутую фигуру и произвела фурор

"Неотразима": звезда "Сватов" показала подтянутую фигуру и произвела фурор
Анна Кошмал. Фото: instagram.com/smorkovkina
Актриса проводит время вместе со своим маленьким сыном

Анна Кошмал, известная по роли Жени Ковалевой в юмористическом сериале "Сваты", порадовала фанатов новым снимком. Фотография сделана во время отдыха актрисы в Египте.

На снимке Кошмал предстала в раздельном купальнике темно-синего цвета. Звезда сидит на песке, кокетливо опустив глаза. Поклонники сразу же обратили внимание на фигуру Анны. 26-летняя актриса пребывает в отличной форме, о чем свидетельствуют кубики на ее прессе.

Вместо подписи артистка поставила хэштег "мама в деле".

Пользователи Сети пришли в восторг, глядя на атмосферный кадр.

"Красивая мама", "Как всегда неотразима", "Выглядишь просто ослепительно", "Сияете, как солнце", "Ножки красивые", – прокомментировали поклонники.

Напомним, в 2017 году Анна вышла замуж. Однако неизвестно, кто является избранником артистки. О своей личной жизни Кошмал предпочитает не распространяться. Актриса растит 2-летнего сына Михаила. На данный момент Кошмал отдыхает в Египте именно с наследником.

Ранее звезда "Сватов" взбудоражила поклонников чувственным фото. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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