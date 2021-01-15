Оказывается, сатирик бережно хранил воспоминания о значимых моментах

Последняя Михаила Задорнова, Елена Бомбина, написала книгу, посвященную покойному сатирику. На страницах своего произведения женщина рассказала о тайном чемодане юмориста, который был найден незадолго до его смерти.

Содержимое чемодана до слез растрогало близких Задорнова. Оказалось, Михаил Николаевич коллекционировал предметы, так или иначе связанные с его дочерью Еленой.

"Больше двадцати пяти лет Миша собирал все вещи дочери", - призналась Бомбина.

Внутри оказались детские рисунки, открытки, подаренные знаменитому отцу, поделки, различные грамоты и дипломы. Также были найдены локоны Елены, клочок бумаги с первыми словами ребенка и детские варежки.

"Вот тебе и язвительный сатирик и циник!" – написала жена.

Женщина рассказала, что артист всегда старался приучить ее и дочь к активному образу жизни. Семья в полном составе ходила в походы, отправлялась в длительные прогулки и участвовала в других приключениях, пишет "СтарХит".

Повзрослев, дочь Задорнова решила стать актрисой. Девушка окончила ГИТИС, но позже поменяла направление деятельности, занявшись организацией концертов.

Напомним, Михаила Николаевича не стало 10 ноября 2017 года. За год до смерти у юмориста обнаружили рак. Врачи провели сложную операцию, однако болезнь оказалась сильнее.