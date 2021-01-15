Девушка очень счастлива с новым избранником

34-летняя Наталья Фриске призналась, что не одинока. Сестра покойной певицы Жанны Фриске встречается с неким Александром Титовым.

Сначала девушка заинтриговала интернет-пользователей постом в "Инстаграм". Она опубликовало фото, на котором позирует на спине мужчины. Наталья отметила, что ей очень нравится этот кадр.

"Красивые такие", "Как вы похожи", "Суперская пара и фоточка огонь", "Ну какая красота!!!!! у вас прям взгляд похож....аж до мурашек!" – прокомментировали снимок фанаты Фриске.

Позже девушка подтвердила "Стархиту", что у нее есть возлюбленный. По ее словам, они вместе снялись для рекламы магазина ее подруги, сделали такой "семейный лук".

Наталья Фриске шесть лет была замужем за Сергеем Вшивковым. В 2019-м супруги развелись. Чувства в паре стали угасать по мере появления проблем, они часто ссорились. О том, что ее статус изменился, поклонники начали подозревать еще в декабре 2020 года.

Фриске работает мастером по бровям и перманентному макияжу. Однако она не забывает и о своей творческой карьере. В конце 2020-го Фриске вместе с Сашей Поповым выпустила трек "В небо".