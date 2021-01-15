Знаменитости не стало на 59 году жизни

В культурной сфере новая трагедия. Скончался известный театральный и киноактер Александр Воробьев.



В будущем месяце артист должен был отпраздновать свое 59-летие. Широкому телезрителю он запомнился ролью в нашумевшем сериале "Содержанки", а также участием телесериалах "Хиромант" и "Дальнобойщики".

Большая часть профессиональной жизни Александра Воробьева была связана с Московским театром Олега Табакова. О трагедии сообщила пресс-служба культурного заведения.

Причины ухода из жизни Александра Петровича пока не сообщаются. Работники театра назвали смерть артиста большим горем для всего коллектива и выразили свои соболезнования близким Воробьева.

Напомним, недавно стало известно о мистической связи гибели ряда артистов с покинувшим этот мир Олегом Табаковым. Поговаривают, что это мэтр забирает актеров на тот свет.