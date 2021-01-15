Знаменитость обрела покой на Новолюберецком кладбище

На днях стало известно о кончине популярного актера российских сериалов и кино. Денис Карасев покинул этот мир на 58-м году жизни. Сегодня в столице прошла церемония прощания со знаменитостью. Как сообщают СМИ, почти никто из коллег звезды по актерскому цеху не явились на траурное мероприятие.



Родные артиста организовали скромное прощание в специальном зале прямо при московской больнице им. Пирогова. Сын Карасева попросил закрыть мероприятие от прессы – близкие покойного пожелали избежать широкого освещения их трагедии.

Однако журналистам все же удалось побывать свидетелями печальный церемонии. По данным издания "Экспресс газета", на прощание пришли не более 20 человек. Среди них практически не было артистов, один лишь Анатолий Лобоцкий пришел отдать дань памяти коллеге по сцене.

Хоть фамилия Карасева и не была на слуху, почти все россияне легко узнают его запоминающуюся внешность. Артист сыграл в таких нашумевших кино и сериалах, как "Дальнобойщики", "Марш Турецкого 3", "Каменская 3", "Сволочи".

По имеющимся данным, смерть наступила в результате сердечной недостаточности – приехавшие медики не успели спасти актера.