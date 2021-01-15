Экс-супруга часто вспоминает о почившем мэтре

Имя покинувшего этот мир легендарного артиста и театрального режиссера Армена Джигарханяна продолжает мелькать в прессе. Во многом благодаря его бывшей супруге, которая с удовольствием дает интервью. Недавно Виталина Цымбалюк-Романовская поделилась "скандальной" новостью о том, что все еще "живет" с некогда любимым мужчиной. Оказалось, все дело в том, что украинская пианистка до сих пор не выписала скончавшегося экс-супруга из квартиры.



В очередном интервью прославившаяся на имени Армена Борисовича уроженка Украины рассказала, как живет после смерти бывшего мужа. Виталина объявила, что у нее все хорошо: она проживает в роскошной квартире, которая была куплена во время отношений с Джигарханяном.

Элитная жилплощадь находится на популярном у олигархов и знаменитостей Рублевском шоссе. В беседе с журналистами Цымбалюк отметила, что на жилых метрах все еще прописан покойный режиссер.

"Он до сих пор "живет" со мной и не мешает мне", – остроумничает Виталина в интервью изданию "Телепрограмма".

Ранее сообщалось, что покойный Джигарханян послал Цымбалюк-Романовской дурной знак с того света.