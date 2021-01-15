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Осенью прошлого года в семье Натальи Подольской и Владимира
Преснякова родился второй сын, которого назвали Ваней. Сегодня артистка опубликовала
трепетный снимок с обоими наследниками.
На свежей фотографии первенец Арсений прижимается губами к лобику маленького Ивана. Младенец, одетый в тепленький синий костюмчик, мирно спит в кроватке. А Арсений бдительно следит за покоем младшего брата.
В посте к фотографии Подольская призналась, что считает главной своей задачей вырастить из сыновей лучших друзей.
"Ванечка тут только из роддома, малюсенький такой", – делится личным жена Преснякова.
Конечно, такой трогательный кадр умилил многочисленную армию поклонников артистки.
"Братская любовь!", "Здоровья Вашим мальчишкам, а Вам мудрости и сил", "Какие милые мальчишки", "Милота", – восторгаются поклонники.
Ранее "Утро.ру" рассказывало, у кого еще из российских звезд родились дети в 2020 году.
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