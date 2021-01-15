"Малюсенький такой": Подольская поделилась нежным кадром новорожденного сына с братом

"Малюсенький такой": Подольская поделилась нежным кадром новорожденного сына с братом
Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Старший наследник любяще целует младшего в лоб

Осенью прошлого года в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился второй сын, которого назвали Ваней. Сегодня артистка опубликовала трепетный снимок с обоими наследниками.

На свежей фотографии первенец Арсений прижимается губами к лобику маленького Ивана. Младенец, одетый в тепленький синий костюмчик, мирно спит в кроватке. А Арсений бдительно следит за покоем младшего брата.

В посте к фотографии Подольская призналась, что считает главной своей задачей вырастить из сыновей лучших друзей.

"Ванечка тут только из роддома, малюсенький такой", – делится личным жена Преснякова.

Конечно, такой трогательный кадр умилил многочисленную армию поклонников артистки.


"Братская любовь!", "Здоровья Вашим мальчишкам, а Вам мудрости и сил", "Какие милые мальчишки", "Милота", – восторгаются поклонники.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, у кого еще из российских звезд родились дети в 2020 году. 

Ольга ФЕДОРОВА

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