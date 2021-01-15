Старший наследник любяще целует младшего в лоб

Осенью прошлого года в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова родился второй сын, которого назвали Ваней. Сегодня артистка опубликовала трепетный снимок с обоими наследниками.



На свежей фотографии первенец Арсений прижимается губами к лобику маленького Ивана. Младенец, одетый в тепленький синий костюмчик, мирно спит в кроватке. А Арсений бдительно следит за покоем младшего брата.

В посте к фотографии Подольская призналась, что считает главной своей задачей вырастить из сыновей лучших друзей.

"Ванечка тут только из роддома, малюсенький такой", – делится личным жена Преснякова.

Конечно, такой трогательный кадр умилил многочисленную армию поклонников артистки.



"Братская любовь!", "Здоровья Вашим мальчишкам, а Вам мудрости и сил", "Какие милые мальчишки", "Милота", – восторгаются поклонники.

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