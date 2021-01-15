Знаменитый режиссер отмечает юбилей

15 января Егору Кончаловскому исполнилось 55 лет. В этот день именитый режиссер решил поделиться неизвестными фактами своей биографии. Внезапно выяснилось, что Кончаловский – вовсе не Кончаловский. В паспорте у Егора стоит другая фамилия.



Вышло так, что Егору досталась фамилия деда, известного писателя Сергея Михалкова. А Кончаловским его прозвали в прессе, что было вполне логично – Егор появился в семье Андрея Кончаловского и Натальи Аринбасаровой. Таким образом, во всех официальных документах кинорежиссера стоит фамилия Михалков.

Егор также поделился подробностями о том, как между собой общаются представители выдающегося клана Михалковых-Кончаловских. Оказалось, что родственники редко собираются вместе, хотя и поздравляют друг друга с важными датами, а при необходимости оказывают поддержку.

"У нас все индивидуалы, эгоисты. Всем хорошо самим по себе", – признался Егор в беседе с изданием "Московский комсомолец".

К слову, недавно "Утро.ру" рассказывало о конфузе Кончаловского с домработницей. Режиссеру довелось увидеть пожилую сотрудницу без одежды.