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Страница бывшей возлюбленной Прохора в Инстаграм буквально
взорвалась от комментариев.
Лариса Копенкина поддерживает связь с молодым красавцем. В ее соцсети появились довольно интимные кадры. Раздетая парочка принимает грязевую ванну в спа-салоне. Оба выглядят довольными жизнью и обществом друг друга.
"Такая снежная зима, а мы нашли грязь ,,,"
– написала Лариса.
Под видео развернулось бурное обсуждение.
Часть подписчиков Копенкиной решила, что Шаляпин вернулся к ней. Одни обозвали его альфонсом, вспомнив роман с миллионершей Татьяной, другие обрадовались, назвав ее лучшей женщиной для Прохора. Были и те, кто оскорбил Ларису и заодно других любовниц Шаляпина, обозвав их старыми дурами (орфография и пунктуация сохранены).
"Это старое видео.!?или он опять к Ларе вернулся!?" "он че дурак от такой Женщины уходить?!" "А как же богатая Танечка за границей?Шаляпин альфонс,фу...." "Ну а шаляпин, как Колобок, от одной старой дуры к другой" "Шаляпин ты же с другой альфонился. Лара тебя приняла опять" "Рассмешили, повеселили Так держать, молодцы", – пишут комментаторы.
Ни Копенкина, ни Шаляпин при этом не стали вступать в перепалку с критиками.
Ранее стало известно, что миллионерша Татьяна переписала на Прохора часть имущества.
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