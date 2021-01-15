"Нашли грязь": интимные кадры с Шаляпиным и Копенкиной увидела вся страна

"Нашли грязь": интимные кадры с Шаляпиным и Копенкиной увидела вся страна
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Россияне обсуждают видео в Сети

Страница бывшей возлюбленной Прохора в Инстаграм буквально взорвалась от комментариев.

Лариса Копенкина поддерживает связь с молодым красавцем. В ее соцсети появились довольно интимные кадры. Раздетая парочка принимает грязевую ванну в спа-салоне. Оба выглядят довольными жизнью и обществом друг друга.

"Такая снежная зима, а мы нашли грязь ,,,"

– написала Лариса.

Под видео развернулось бурное обсуждение.

Часть подписчиков Копенкиной решила, что Шаляпин вернулся к ней. Одни обозвали его альфонсом, вспомнив роман с миллионершей Татьяной, другие обрадовались, назвав ее лучшей женщиной для Прохора. Были и те, кто оскорбил Ларису и заодно других любовниц Шаляпина, обозвав их старыми дурами (орфография и пунктуация сохранены).

"Это старое видео.!?или он опять к Ларе вернулся!?" "он че дурак от такой Женщины уходить?!" "А как же богатая Танечка за границей?Шаляпин альфонс,фу...." "Ну а шаляпин, как Колобок, от одной старой дуры к другой" "Шаляпин ты же с другой альфонился. Лара тебя приняла опять" "Рассмешили, повеселили Так держать, молодцы", – пишут комментаторы.

Ни Копенкина, ни Шаляпин при этом не стали вступать в перепалку с критиками.

Ранее стало известно, что миллионерша Татьяна переписала на Прохора часть имущества.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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