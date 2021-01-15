Так и не простила: смертельная болезнь не примирила Грачевского с дочерью

Так и не простила: смертельная болезнь не примирила Грачевского с дочерью
Борис Грачевский. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Старые обиды ожесточили сердце наследницы

Смерть Бориса Грачевского поселила тоску во многих почитателях его таланта. Главное детище режиссера – "Ералаш" стало символом детства для большинства россиян. И только родная дочь мэтра даже в последние минуты его жизни не пожелала поговорить с родителем.

Речь идет о ребенке Грачевского от первого брака с Галиной Яковлевной. Когда продержавшийся 35 лет союз разрушился, дочка Ксения разорвала все связи с отцом. При этом старший сын режиссера Максим не стал прекращать общение с родителем – только Ксения была непреклонна в своем решении.

Когда женщина обзавелась собственной семьей и родила сына, она решила не знакомить отпрыска с именитым дедом. Борис пытался наладить отношения с дочкой, однако все его потуги были тщетны.

Даже тяжелое состояние мэтра, завершившееся смертью легенды, не смягчило сердце его дочери. Ксения так ни разу и не позвонила отцу, пока он в критическом состоянии находился в больнице, пишет издание "Комсомольская правда". Выходит, Грачевский отправился к праотцам, будучи непрощенным собственной дочерью.

Ранее стало известно, как родственники будут делить наследство режиссера. 

Ольга ФЕДОРОВА

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