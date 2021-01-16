Звезда никогда не сможет найти своего единственного, уверен мужчина

Музыкальный критик Сергей Соседов попытался объяснить причину, по которой певица Лолита Милявская меняет супругов. Оказалось, что исполнительница является тем человеком, которому в жизни постоянно необходимы "новые краски".

Не так давно артистка сообщила, что снова замужем. После выступления на сцене в ночь на Новый год звезда заявила, что тайно вышла замуж. Однако имя своего очередного избранника раскрывать не стала.

Во время выступления на телешоу "Новогодняя маска" судейский состав был поражен, увидев, что участником номера оказалась сама Милявская, преобразившаяся до неузнаваемости. А когда король поп-эстрады Филипп Киркоров предположил, что помолодевшая Лолита влюбилась, та сообщила, что уже закрепила свои отношения новым брачным союзом.

Соседов заявил, что брак для Лолиты не имеет особого значения – если певица действительно вышла замуж в шестой раз, то нынешний избранник явно не останется последним, передает "Собеседник".

"Она коллекционирует мужей. Просто у нее новый временный роман на два-три года, может быть, на пять лет", – выразил уверенность музыкальный критик.

Мужчина добавил, что Милявская все время испытывает потребность в чем-то новом. В противном случае она давно бы уже нашла своего единственного.

Недавно Лолита рассказала о встрече с участником группы Rammstein Тиллем Линдеманном в Дубае.