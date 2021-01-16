Актер подхватил страшную болезнь

Владимир Конкин, как выяснили журналисты, заразился коронавирусом. Тест дал положительный результат накануне Нового года. Однако сначала врачи не могли его найти

Впрочем, сейчас артист находится дома и лечится. Возлюбленная Конкина Елена Переслени, которая также работает его директором, не подхватила инфекцию, узнал телеграм-канал Mash.

Позже Переслени поведала телеграм-каналу РИА "Новости", что Конкин уже переболел. Самый тяжелый период пришелся на праздники.

В сентябре 2020-го дочь актера София трагически погибла. После смерти наследницы вокруг Конкина разразился скандал.