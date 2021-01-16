Грачевский оставил молодую супругу без денег

Грачевский оставил молодую супругу без денег
Борис Грачевский и Екатерина Белоцерковская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Вдове придется нелегко в ближайшее время

После свадьбы на молодой Екатерине Белоцерковской многие поклонники осуждали Бориса Грачевского. Фанатам казалось, что артистка вышла замуж за продюсера "Ералаша" ради денег. Однако друзья кинорежиссера с этим не согласны. 

Наталья Бондарчук призналась, что Грачевский не оставил накоплений, он вкладывал все деньги в "Ералаш". По ее словам, он переживал, что на 2021-й не получил финансирование своего детища. При этом он продолжал работать, несмотря на финансовую сторону.

"Его жена будет в ужасном состоянии. Он был бессребреником",

заявила Бондарчук на шоу "Путь говорят".

Гости программы пришли к выводу, что Грачевскому очень повезло с третьей женой. Белоцерковская трогательно заботилась о своем муже. Никас Сафронов, также присутствующий в студии, подчеркнул, что предложил вдове свою помощь с организацией похорон. Сама же Белоцерковская не нашла в себе силы прийти на шоу и говорить о скончавшемся муже. 

При этом СМИ писали о том, что Грачевский оставил приличное имущество в наследство. Делить недвижимость будут дети и вдова.

Грачевский скончался 14 января от осложнений коронавируса. Никто из окружения кинорежиссера не ожидал такой трагический исход. 

Полина ИВАНОВА

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