Звезда уверена, что равнодушие родственницы свело родительницу в могилу

Звездная исполнительница Ольга Зарубина рассказала о смерти родной матери Людмилы, которая, по мнению звезды, скончалась из-за халатного и небрежного отношения со стороны своей младшей дочери Татьяны, сестры певицы.

На протяжении двадцатилетия мама жила у Татьяны в Соединенных Штатах. По словам Ольги, коварная родственница приютила у себя родительницу для того, чтобы расплатиться с домом, так как та получала и российскую, и американскую пенсию.

После того, как кредит за дом был погашен, Людмила оказалась не нужна младшей дочери. Последняя отправила ее назад в Россию, по каким-то причинам даже не предоставив американский паспорт с деньгами. Зарубина уверена: сестра не хотела, чтобы мать возвращалась в Штаты. Более того, Татьяна намеревалась отправить ее в дом престарелых в России.

Ольга приютила маму у себя. Оказалось, что у родительницы стоит в сердце "машинка", в которой нужно каждые шесть месяцев менять батарейки. Когда срок подошел, российские медики развели руками: с таким оборудованием здесь еще никто не сталкивался. А от сестры не поступило ни единого сигнала.

"В моем понимании это выглядит как убийство! Это все равно что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!" – негодует Ольга.

Мать исполнительницы желала быть похороненной рядом с супругом в Штатах. Однако младшая дочь так и не забрала прах, передает "Собеседник".

Не так давно Зарубина пожаловалась на жизнь после пандемии, заявив о крайне низком уровне заработков артистов.