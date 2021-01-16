"Выглядит как убийство": Зарубина обвинила сестру в смерти матери
Звездная исполнительница Ольга Зарубина рассказала о смерти родной матери Людмилы, которая, по мнению звезды, скончалась из-за халатного и небрежного отношения со стороны своей младшей дочери Татьяны, сестры певицы.
На протяжении двадцатилетия мама жила у Татьяны в Соединенных Штатах. По словам Ольги, коварная родственница приютила у себя родительницу для того, чтобы расплатиться с домом, так как та получала и российскую, и американскую пенсию.
После того, как кредит за дом был погашен, Людмила оказалась не нужна младшей дочери. Последняя отправила ее назад в Россию, по каким-то причинам даже не предоставив американский паспорт с деньгами. Зарубина уверена: сестра не хотела, чтобы мать возвращалась в Штаты. Более того, Татьяна намеревалась отправить ее в дом престарелых в России.
Ольга приютила маму у себя. Оказалось, что у родительницы стоит в сердце "машинка", в которой нужно каждые шесть месяцев менять батарейки. Когда срок подошел, российские медики развели руками: с таким оборудованием здесь еще никто не сталкивался. А от сестры не поступило ни единого сигнала.
"В моем понимании это выглядит как убийство! Это все равно что человеку срочно нужны таблетки от сердца, а ему их просто не дали!" – негодует Ольга.
Мать исполнительницы желала быть похороненной рядом с супругом в Штатах. Однако младшая дочь так и не забрала прах, передает "Собеседник".
Не так давно Зарубина пожаловалась на жизнь после пандемии, заявив о крайне низком уровне заработков артистов.
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