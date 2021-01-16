"Во все тяжкие": 66-летний Крутой набил татуировку в честь любимой дочери

"Во все тяжкие": 66-летний Крутой набил татуировку в честь любимой дочери
Игорь Крутой. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Маэстро признался, что отправился в тату-салон втайне от остальных членов семьи

Российский композитор Игорь Крутой решил осуществить давнюю мечту своей дочери Александры, с которой решился на авантюру. 66-летний маэстро отправился тайком от всех родственников с наследницей в тату-салон в Майами, где сделал вместе с дочкой по татуировке.

Музыкант признался, что решил набить на своем пальце дату рождения Александры. Та в долгу не осталась, и сделала себе на том же месте отцовскую дату появления на свет. Чтобы решиться на такой поступок, потребовалось немало усилий: Саша заранее разузнала о фирме, которая занимается татуировками. А внутренняя обстановка салона с "ужасающей креативностью" вовсе не испугала Крутого.

"Вот так меня заставили пуститься во все тяжкие. Жду нареканий от противников тату и моей Олюшки", – написал Крутой в своем микроблоге, прикрепив к публикации видео с демонстрацией татуировки в честь дочки.

Сама Саша уверена, что после отцовского решения смогла сблизиться с родителем на новый уровень. 

Музыкант с иронией сообщил, что передает себя на суд общественности и родных, однако надеется на снисхождение, выразив надежду на то, что его отцовство не сильно раскритикуют.

В ноябре маэстро рассказал, что решил покинуть Россию "на свой страх и риск", чтобы повидаться с любимой семьей. Композитор сообщил, что будет заниматься написанием музыки какое-то время в Штатах, опубликовав в соцсетях видео, на котором проводит время на тихоокеанском побережье вместе с дочкой.

Егор МАЛКОВ

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