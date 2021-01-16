"Хороша": Горбань подразнила народ пикантным фото

"Хороша": Горбань подразнила народ пикантным фото
Мария Горбань. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса понежилась на песке в эффектном платье

Мария Горбань отдыхает на Мальдивах и не забывает делиться с поклонниками яркими снимками. Очередной кадр вызвал у фанатов настоящий приятный шок – они не могли оторвать взгляд от форм звезды сериала "Кухня".

Артистка опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором позирует в нежно-желтом платье, напоминающим пеньюар. Образ она дополнила украшениями. Верх наряда перекосило, поэтому грудь Горбань была лишь слегка прикрыта. Поклонники пришли в полный восторг от такой пикантной детали. 

"Я думаю, самый популярный вопрос: "как оторваться и посмотреть на бижутерию?"

– написал экс-участник "Дома-2" Роман Третьяков, бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Многие подписчики Горбань оказались с ним согласны.

"Ну какая же красотка", "Хороша", "Шикарная", "Дива на Мальдивах", "Я женщина и тоже от груди не отрываюсь", – прокомментировали кадр фанаты.

Многие даже не смогли выразить свое восхищение словами, оставляя лишь смайлы в комментариях. 

Полина ИВАНОВА

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А ничего девушка-то оказывается, без «штукатурки».
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