Актриса понежилась на песке в эффектном платье

Мария Горбань отдыхает на Мальдивах и не забывает делиться с поклонниками яркими снимками. Очередной кадр вызвал у фанатов настоящий приятный шок – они не могли оторвать взгляд от форм звезды сериала "Кухня".

Артистка опубликовала в "Инстаграм" фото, на котором позирует в нежно-желтом платье, напоминающим пеньюар. Образ она дополнила украшениями. Верх наряда перекосило, поэтому грудь Горбань была лишь слегка прикрыта. Поклонники пришли в полный восторг от такой пикантной детали.

"Я думаю, самый популярный вопрос: "как оторваться и посмотреть на бижутерию?"

– написал экс-участник "Дома-2" Роман Третьяков, бывший возлюбленный Ольги Бузовой. Многие подписчики Горбань оказались с ним согласны.

"Ну какая же красотка", "Хороша", "Шикарная", "Дива на Мальдивах", "Я женщина и тоже от груди не отрываюсь", – прокомментировали кадр фанаты.

Многие даже не смогли выразить свое восхищение словами, оставляя лишь смайлы в комментариях.