Поклонники продюсера "Ералаша" шокированы цинизмом телеведущего

Андрей Малахов снял программу о Борисе Грачевском, неожиданно ушедшем из жизни 14 января. Кадр со съемок шоу опубликовал в "Инстаграм" Стас Садальский. Подписчики артиста пришли в негодование от того, что о кинорежиссере так быстро сняли выпуск.

"Только, закончили съемки "Прямого эфира" на дальний восток...Памяти Бори Грачевского, вспомнили гадскую семейку Дрожжиной",

– написал Садальский, сопроводив фото с Малаховым и другими гостями шоу.

Интернет-пользователи обрушились на них. Фанаты раскритиковали артистов за "пляски на костях". Поклонникам не понравилось, что люди на снимке улыбаются в такой скорбный день. Однако особенно досталось Малахову. Многие едко замечали, что телеведущему повезло – смерть Грачевского принесла ему лишний повод для новых выпусков своей скандальной программы.

"Надеюсь, Малахова и его потомство также перетрясут и обсосут в случае чего, он заслужил!", "Бедная страна, опять пиар на смерти... Оставьте в покое ушедших! Светлая память Грачевскому!", " А наследство еще не начали делить в прямом эфире?", "Теперь у Малахова пойдут программы о дележе наследства, Готовьтесь!", "Малахов большие бабки срубит, показывая горе..." – изумлялись подписчики Садальского.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Грачевский оставил любимую супругу без накоплений.

