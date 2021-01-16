"Также перетрясут в случае чего": Малахова осудили за программу о Грачевском

"Также перетрясут в случае чего": Малахова осудили за программу о Грачевском
Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Поклонники продюсера "Ералаша" шокированы цинизмом телеведущего

Андрей Малахов снял программу о Борисе Грачевском, неожиданно ушедшем из жизни 14 января. Кадр со съемок шоу опубликовал в "Инстаграм" Стас Садальский. Подписчики артиста пришли в негодование от того, что о кинорежиссере так быстро сняли выпуск.

"Только, закончили съемки "Прямого эфира" на дальний восток...Памяти Бори Грачевского, вспомнили гадскую семейку Дрожжиной",

– написал Садальский, сопроводив фото с Малаховым и другими гостями шоу.

Интернет-пользователи обрушились на них. Фанаты раскритиковали артистов за "пляски на костях". Поклонникам не понравилось, что люди на снимке улыбаются в такой скорбный день. Однако особенно досталось Малахову. Многие едко замечали, что телеведущему повезло – смерть Грачевского принесла ему лишний повод для новых выпусков своей скандальной программы. 

"Надеюсь, Малахова и его потомство также перетрясут и обсосут в случае чего, он заслужил!", "Бедная страна, опять пиар на смерти... Оставьте в покое ушедших! Светлая память Грачевскому!", " А наследство еще не начали делить в прямом эфире?", "Теперь у Малахова пойдут программы о дележе наследства, Готовьтесь!", "Малахов большие бабки срубит, показывая горе..." – изумлялись подписчики Садальского.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Грачевский оставил любимую супругу без накоплений. 

Полина ИВАНОВА

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Гость
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Гость
Малахов был, есть и будет малограмотным, плохо знающим Русский Язык, экающим подонком, живущим по принципу - за деньги можно всё что угодно сделать!
При первом появлении этой новости я написал: "Мужики не женитесь на молодых, они то вас в гроб и вгоняют". Сейчас могу добавить, что аргументов и примеров можно привести вагон и маленькую тележку. Помимо прочего предвижу работенки у Малахова (круглого дебила) в самое ближайшее время прибавится. И польется грязь, скандалы, галдеж и дележ между всеми женами, детьми и любовницами. Виновник этого в гробу будет переворачиваться. Пример? - Джигарханян. Любил его при жизни, а теперь от него оскомина.
Гость
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Малахов был, есть и будет малограмотным, плохо знающим Русский Язык, экающим подонком, живущим по принципу - за деньги можно всё что угодно сделать!
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