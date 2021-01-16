"Прекрасная богиня": раздетая Каменских пробежалась по пляжу

"Прекрасная богиня": раздетая Каменских пробежалась по пляжу
Анастасия Каменских. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка похвасталась точеной фигурой

Настя Каменских отдыхает со своим супругом Потапом в теплых краях. Певица регулярно меняет купальники, в которых фотографируется на радость поклонникам. Свежие кадры звезды в розовом бикини не остались не замеченными фанатами.

"Милая утренняя пробежка", – подписала снимки Каменских. На фото знаменитость позирует на берегу океана, демонстрируя подписчикам стройные ноги, плоский живот и подтянутые ягодицы. Ветер забавно развевает волосы артистки. 

Многие фанаты, глядя на красивое тело Каменских, отметили, что та должно быть немало труда в него вложила.

"Какая ты классная ,такая настоящая", "Какая женщина", "Красивая", "Хороша", "От вас заряжаюсь позитивом", "Прекрасная богиня", – прокомментировали кадры поклонники.

Ранее Каменских показалась в странном виде. 

Полина ИВАНОВА

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