Артистка похвасталась точеной фигурой

Настя Каменских отдыхает со своим супругом Потапом в теплых краях. Певица регулярно меняет купальники, в которых фотографируется на радость поклонникам. Свежие кадры звезды в розовом бикини не остались не замеченными фанатами.

"Милая утренняя пробежка", – подписала снимки Каменских. На фото знаменитость позирует на берегу океана, демонстрируя подписчикам стройные ноги, плоский живот и подтянутые ягодицы. Ветер забавно развевает волосы артистки.

Многие фанаты, глядя на красивое тело Каменских, отметили, что та должно быть немало труда в него вложила.

"Какая ты классная ,такая настоящая", "Какая женщина", "Красивая", "Хороша", "От вас заряжаюсь позитивом", "Прекрасная богиня", – прокомментировали кадры поклонники.

Ранее Каменских показалась в странном виде.