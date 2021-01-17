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Крушение брака Гарика Харламова и Кристины Асмус очень
расстроило фанатов этой пары. Однако, по слухам, скоро скоро поклонники шоумена
смогут поздравить своего любимца с обретением нового личного счастья.
Так, СМИ начали активно обсуждать предстоящую женитьбу резидента "Камеди клаб". Причиной для таких разговоров послужило неоднозначное заявление "будущей супруги" Харламова. О намерении связать себя узами брака с успешным телеведущим объявила певица Милена Дейнега.
Артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" совместный ролик с бывшим мужем Асмус. Милена заявила, что выйдет замуж за Гарика и подтвердила свои намерения крепким поцелуем. Пока, правда, только в щеку.
Гарик с предполагаемой возлюбленной спорить не стал и утвердительно кивнул после ее слов о предстоящей женитьбе.
Кстати, недавно стала известна судьба роскошного дома Харламова. Мужчина решил отдать особняк дочери от Асмус.
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