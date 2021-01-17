Шоумен не долго горевал после развода с Асмус

Крушение брака Гарика Харламова и Кристины Асмус очень расстроило фанатов этой пары. Однако, по слухам, скоро скоро поклонники шоумена смогут поздравить своего любимца с обретением нового личного счастья.



Так, СМИ начали активно обсуждать предстоящую женитьбу резидента "Камеди клаб". Причиной для таких разговоров послужило неоднозначное заявление "будущей супруги" Харламова. О намерении связать себя узами брака с успешным телеведущим объявила певица Милена Дейнега.

Артистка опубликовала на своей странице в "Инстаграм" совместный ролик с бывшим мужем Асмус. Милена заявила, что выйдет замуж за Гарика и подтвердила свои намерения крепким поцелуем. Пока, правда, только в щеку.

Гарик с предполагаемой возлюбленной спорить не стал и утвердительно кивнул после ее слов о предстоящей женитьбе.

Кстати, недавно стала известна судьба роскошного дома Харламова. Мужчина решил отдать особняк дочери от Асмус.