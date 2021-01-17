Хмельницкая оказалась в больнице после юбилея

Звезда вышла на связь из палаты и обратилась к поклонникам

Алене Хмельницкой, которая лечилась от коронавируса дома, все же пришлось лечь в больницу. Пятидесятилетний юбилей звезда отпраздновала тихо, по домашнему – в своем Инстаграм на днях показала шарики и букеты цветов.

Однако позже артистку, видимо, решили поместить под круглосуточное наблюдение медиков. При этом Хмельницкая успокоила поклонников и друзей, заверив, что тревожиться не о чем. И показала, как с энтузиазмом чистит помело в своей палате.

"Дорогие друзья! Со мной все в порядке, я легла на несколько дней в больницу, чтоб ускорить процесс выздоровления и находиться 24 часа под наблюдением",

– написала актриса.

