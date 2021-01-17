Сегодня в Москве прощаются с создателем "Ералаша"

Траурная церемония проходит в Доме кино.

Борис Грачевский ушел из жизни 14 января. Режиссер долгое время боролся с коронавирусом, но спасти его не удалось. Ему был 71 год.

Проститься с ним пришли коллеги, родные и друзья. В СМИ появились первые фото и видео.

Гроб с телом Грачевского стоит на сцене, усыпанный цветами и венками. Тут же выстроилась очередь из прощающихся. Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская очень тяжело переживает смерть любимого. На фото, которые публикует "СтарХит", видно, что женщина почернела от горя. Она сидит без сил на стуле, прижимая к лицу платок.

Коллеги и друзья семьи пытаются, как могут, поддержать Екатерину, которая, по их словам, все время посвящала супругу и ребенку.

"Она ему свою жизнь посвятила, ножку с утра перебинтовывала, готовила то, что ему можно было есть, родила ему чудесного сына Филиппа",

– рассказала журналистам актриса Оксана Сташенко.

Похоронят Грачевского на Троекуровском кладбище.