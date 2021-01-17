Артистка покинула этот мир в 2005 году

Жизнь культовой советской актрисы Натальи Гундаревой унесла тяжелая болезнь. На долю звезды выпало три инсульта, последний артистка не пережила. Прах Гундаревой покоится на знаменитом Троекуровском кладбище. Почитатели ее таланта трепетно ухаживают за последним пристанищем звезды.



Первое несчастье, подорвавшее здоровье актрисы культовых кинолент "Сладкая женщина", "Одиноким предоставляется общежитие" и других, случилось в 1986 году. Гундарева попала в страшную автокатастрофу и долго восстанавливалась.

Наталья не щадила себя: ради привлекательной внешности она сидела на строгих диетах и даже легла под нож пластического хирурга. В 2001 году у знаменитости случился обширный инсульт. А позже еще один.

После падения в 2002 году у Натальи Георгиевны отказали ноги. Спустя три года жизнь легендарной советской актрисы оборвалась.

Близкие и поклонники знаменитости часто бывают на ее могиле. Внушительных размеров памятник был установлен на месте захоронения в 2006 году. Монумент, основным элементом которого стал большой крест, выполнен из белого мрамора. В основании памятника художники разместили декорацию, очертаниями напоминающую ангела. Рядом стоит фотография артистки. На ее могиле всегда лежат цветы. Снимок места упокоения знаменитости опубликовало издания "Комсомольская правда".

К слову, Наталья Георгиевна будто предчувствовала свой уход, всего за неделю до смерти 56-летняя артистка попросила прощение у всех близких: супруга, родных, а также сиделки и медсестер.