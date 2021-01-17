Закроют ли "Ералаш" после смерти Грачевского: комментарий директора

Закроют ли "Ералаш" после смерти Грачевского: комментарий директора
Борис Грачевский. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
На прощании с режиссером Григорян успел пообщаться с журналистами

Сегодня в Москве простились с "папой" "Ералаша" Борисом Грачевским. Траурная церемония прошла в Доме кино. Проводить режиссера в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Некоторые делились со СМИ воспоминаниями и эмоциями.

Пообщался с журналистами и директор киножурнала Аркадий Григорян. Он рассказал, закроют ли теперь "Ералаш".

По словам Григоряна, пока волноваться не о чем. В беседе с МК он сообщил, что Грачевский успел создать план по развитию легендарного киножурнала по меньшей мере на два года.

"Команда "Ералаша" на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича",

заявил он.

Грачевский скончался 14 января. Режиссер заразился коронавирусом – медикам не удалось его спасти. Ему был 71 год.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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