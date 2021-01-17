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Сегодня в Москве простились с "папой" "Ералаша"
Борисом Грачевским. Траурная церемония прошла в Доме кино. Проводить режиссера
в последний путь пришли родные, друзья и коллеги. Некоторые делились со СМИ воспоминаниями
и эмоциями.
Пообщался с журналистами и директор киножурнала Аркадий Григорян. Он рассказал, закроют ли теперь "Ералаш".
По словам Григоряна, пока волноваться не о чем. В беседе с МК он сообщил, что Грачевский успел создать план по развитию легендарного киножурнала по меньшей мере на два года.
"Команда "Ералаша" на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича",
– заявил он.
Грачевский скончался 14 января. Режиссер заразился коронавирусом – медикам не удалось его спасти. Ему был 71 год.
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