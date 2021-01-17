"Настоящие артисты": дети Галкина разыграли театральную сценку

"Настоящие артисты": дети Галкина разыграли театральную сценку
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Талантливые наследники сами придумали сценарий к постановке

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина не перестают радовать народ. На этот раз шоумен опубликовал видеоролик, на котором семилетние Гарри и Лиза демонстрируют выдуманный ими театральный этюд.

Сначала на кадрах появляется Гарри. Малыш уверено спускается по лестнице, но натыкается на преграду в виде деревянной перегородки. Сзади за мучениями брата-партнера по сценке наблюдает Лиза в розовом костюмчике с элегантной сумочкой.

Гарри решает преодолеть преграду силой, подтягивается на ручках и пытается перелезть через калитку. В это время в борьбу с перегородкой вступает Елизавета. Малышка подходит к дверце и изящным движением пальчиков открывает калитку.

Поклонники звездного семейства пришли в восторг от забавного выступления деток.

"Мне кажется, вся страна обожает этих детей", "Настоящие артисты", "Лиза -сама элегантность", "Пупсы – артисты! Впрочем, чего удивляться, есть, в кого!" – радуются фанаты.

Кстати, недавно Лиза перепела маму во время исполнения песни "Миллион алых роз".

Ольга ФЕДОРОВА

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