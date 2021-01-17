Как сейчас выглядит Дубовицкая: Воробей показала фото

Как сейчас выглядит Дубовицкая: Воробей показала фото
Регина Дубовицкая. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Артистки провели вечер в кругу друзей

Елена Воробей порадовала свою многочисленную интернет-аудиторию свежим кадром с Региной Дубовицкой. На фоне бесконечных слухов о страшных болезнях бессменной ведущей телепередачи "Аншлаг" фанаты были рады увидеть любимцу в добром здравии.

Воробей рассказала, что на днях они большой компанией артистов знаменитого юмористического шоу побывали в гостях у Геннадия Ветрова. Компанию дамам составили Юрий Гальцев и Сергей Дроботенко.

Коллеги по сцене сделали совместную фотографию. Дубовицкая вместе с Дроботенко и Ветровым присела на диван, а Воробей с Гальцевым разместились на полу. Стоит отметить, что Дубовицкая находится в отличной форме, ведущая совсем не выглядит болезненной. Для встречи с друзьями артистка облачилась в стильный черный костюм с белой оторочкой.

Поклонников порадовала свежая фотография любимых артистов – многие предположили, что в такой компании праздники проходят на ура.

А недавно "Утро.ру" рассказывало о том, как Дубовицкая повздорила с Воробей из-за оскорбления "Аншлага".

Ольга ФЕДОРОВА

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Как дубовицкая и выглядит, ни чё не изменилось, в Мэрэлин Монро чёй то не превратилась.
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