Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
Елена Воробей порадовала свою многочисленную
интернет-аудиторию свежим кадром с Региной Дубовицкой. На фоне бесконечных
слухов о страшных болезнях бессменной ведущей телепередачи "Аншлаг" фанаты были
рады увидеть любимцу в добром здравии.
Воробей рассказала, что на днях они большой компанией артистов знаменитого юмористического шоу побывали в гостях у Геннадия Ветрова. Компанию дамам составили Юрий Гальцев и Сергей Дроботенко.
Коллеги по сцене сделали совместную фотографию. Дубовицкая вместе с Дроботенко и Ветровым присела на диван, а Воробей с Гальцевым разместились на полу. Стоит отметить, что Дубовицкая находится в отличной форме, ведущая совсем не выглядит болезненной. Для встречи с друзьями артистка облачилась в стильный черный костюм с белой оторочкой.
Поклонников порадовала свежая фотография любимых артистов – многие предположили, что в такой компании праздники проходят на ура.
А недавно "Утро.ру" рассказывало о том, как Дубовицкая повздорила с Воробей из-за оскорбления "Аншлага".
Российская экономика может рухнуть вслед за немецкой