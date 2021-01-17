Диброва под руку привели к гробу Грачевского

Диброва под руку привели к гробу Грачевского
Дмитрий Дибров с супругой Полиной. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Телеведущего поддерживала молодая супруга

Дмитрий Дибров в числе коллег и друзей появился на прощании с Борисом Грачевским. Телеведущего под руку поддерживала молодая жена Полина. Фото появились в СМИ – снимок опубликовала "Экспресс-газета".

Как отмечает издание, пара не стала покупать огромный букет и ограничилась скромными красными розами – по две штуки на каждого.

Прощание с Грачевским проходило в Доме кино в Москве. СМИ опубликовали фото и видео с траурной церемонии. В кадр попала почерневшая от горя вдова Грачевского, которая недавно стала мамой.

С журналистами пообщались друзья и коллеги режиссера. Так, директор киножурнала рассказал, закроют ли "Ералаш" после смерти Грачевского.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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